Кабмін вважає, що нові тарифи для обленерго призведуть до зростання цін - просить НКРЕКП переглянути їх

Кабінет міністрів закликає Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, переглянути раніше прийняту методику стимулюючого тарифоутворення для обленерго, оскільки її застосування призведе до зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Таку заяву оприлюднила прес-служба Кабінету міністрів України.

Читайте такожСкільки коштуватиме світло: експерт прогнозує підвищення цін на електроенергію для населення

«Уряд закликає НКРЕКП переглянути своє рішення і зробити RAB-тарифи (стимулюючі тарифи - УНІАН) в Україні виваженими... Встановлені НКРЕКП однакові (12,5%) ставки прибутковості і на стару, і на нову базу активів призведуть до необгрунтованого зростання тарифів для промисловості, що безпосередньо позначиться на споживачах через зростання цін на товари і послуги», - йдеться в повідомленні.

При цьому в уряді вважають, що сама ідея стимулюючого тарифоутворення дає можливість залучити додаткові інвестиції в будівництво і модернізацію електричних мереж і, тому, в цілому вона підтримується.

«Але той варіант рішення, який був прийнятий НКРЕКП, уряд не підтримує», - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, з 11 січня 2017 року в Україні набула чинності нормативно-правова база для переведення регіональних енергопостачальних компаній (обленерго) на стимулююче тарифоутворення. Згідно з постановами регулятора, норму доходу на регуляторну базу активів (старі, тобто створені до запровадження нової методики тарифоутворення, і нові) затверджено на рівні 12,5%. Цю норму доходу отримуватиме компанія (вона буде закладена в тарифі обленерго) протягом регуляторного періоду (3 або 5 років).

Така методика була розкритикована низкою експертів, наприклад, за словами Андрія Геруса, для покриття вартості послуг обленерго за новими тарифами (якщо вони будуть запроваджені для кожної окремої компанії) потрібно буде знайти на ринку електроенергії додаткові 30 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямований на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія та ін.), і стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки дохідності), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, складатиметься з операційних витрат компанії, амортизації і ставки прибутковості на старі або нові активи.