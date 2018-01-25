Експерти пояснили, чому "Нафтогаз" вимагає від уряду 110 мільярдів гривень
За словами експерта, «Нафтогаз» не ставить за мету отримати від Кабміну компенсацію, а хоче змусити уряд прискорити реформи на ринку газу.
Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України», вимагаючи від Кабінету міністрів виплатити 110 млрд грн компенсації за виконання спеціальних зобов'язань, не ставить за мету отримати ці гроші, а хоче змусити Кабмін прискорити реформи на ринку газу, а саме - створити умови для приходу на ринок газу для населення альтернативних постачальників. Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт у сфері енергетики, керівник «Центру дослідження енергетики» Олександр Харченко.
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«Я не думаю, що хтось в «Нафтогазі» розраховує отримати 110 мільярдів гривень з українського бюджету, вони знають, в якому він стані. Мені здається, їхня головна мета – це змусити Кабмін продовжити реформу ринку газу... «Нафтогаз» зробив це публічно, щоб підштовхнути Кабмін до подальших кроків і розробити механізм виплати компенсації», - сказав він.
Харченко вважає, що реформа ринку газу виконана на сьогодні не повністю, а лише на 60-65%.
«У нас лібералізований промисловий ринок, відділення газотранспортної системи відбувається, але воно прив'язане до судового процесу в Стокгольмському арбітражі. А що стосується ринку приватних споживачів – його реформування повністю заморожено на користь групи Фірташа. Якщо ця реформа відбудеться, то вони втратять ті монопольні доходи, які сьогодні отримують, - зазначив експерт. - Подальше реформування роздрібного ринку газу – це велика біда для групи Дмитра Фірташа, але для нас ця реформа важлива для того, щоб ми отримали альтернативного постачальника».
Також він вважає, що вимоги «Нафтогазу», згідно з чинним законом «Про ринок природного газу», цілком законні.
«Є шанс, що Кабмін щось зробить? Звичайно ж, немає. Чисто теоретично, якби Кабмін і «Нафтогаз» співпрацювали, таку річ (виплату компенсації постачальнику газу, який постачає блакитне паливо населенню за цінами, які нижчі від ринкових – УНІАН) можна було б зробити, хоча б для того, щоб показати іншим потенційним постачальникам газу населенню, що Кабмін виконує законодавство», - заявив Харченко.
У той же час, у коментарі УНІАН експерт у нафтогазовій сфері, керівник експертної організації «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар назвав вимоги «Нафтогазу» до уряду вимаганням.
«Це виглядає як вимагання, спроба легального вимагання», - заявив він.
За словами Гончара, такі дії держхолдингу націлені на те, щоб або отримати компенсацію, або підняти тарифи на газ для населення.
«Ці хлопці (менеджмент «Нафтогазу» - УНІАН) дограються, що їх звільнять, оскільки їх апетити стали безрозмірними. Ніхто не применшує їх заслуг, але якщо підхід «зарплату собі піднімаємо і гроші з бюджету вимагаємо» продовжиться, то уряд зробить радикальні кроки і це буде користуватися підтримкою в суспільстві», - вважає Гончар.
Як повідомляв УНІАН, у середині липня уряд доручив «Нафтогазу» доопрацювати фінплан компанії на 2017 рік і виключити з нього статтю, яка передбачала підвищення цін на газ для населення на 19% на період опалювального сезону 2017-2018 років.
23 січня «Нафтогаз» і його дочірня газодобувна компанія «Укргазвидобування» звернулися до Кабміну з вимогою виплатити їм близько 111 млрд грн компенсації за те, що ці компанії протягом двох років виконували збиткові для них і держави спеціальні зобов'язання на ринку газу, тобто постачали газ для потреб населення через посередників – приватні регіональні газопостачальні компанії.
У компанії також послалися на ряд виграних судових спорів проти Кабміну і рішення суду, яке зобов'язує уряд розробити механізм визначення компенсації і виплатити її. Також керівництво «Нафтогазу» розкритикувало чинний механізм спецзобов'язань на ринку газу і заявило, що поточна система призводить до багатомільярдних втрат держави, вона повинна бути терміново скасована і замінена прозорими ринковими умовами.