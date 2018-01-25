"Нафтогаз" погасив кредит ЄБРР від 2015 року

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" виплатив Європейському банку реконструкції та розвитку останній платіж в розмірі 300 мільйонів доларів за кредитом, який був отриманий держкомпанією в рамках кредитної угоди від 2015 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, протягом опалювальних сезонів 2015-2018 років кошти кредитної лінії ЄБРР, гарантованої державою, використовувалися "Нафтогазом" для закупівлі природного газу.

"Загалом в рамках кредитної угоди на західному кордоні України було закуплено 5,3 мільярда кубометрів газу", - йдеться в повідомленні.

У компанії також додали, що восени минулого року Кабмін не звернувся в банк для того, щоб продовжити кредитну угоду від 2015 року.

Прес-служба "Нафтогазу" також зазначає, що однією з умов кредитування від ЄБРР було проведення корпоративної реформи держхолдингу.

"Зволікання з виконанням цього плану було однією з причин рішення незалежних членів першого складу наглядової ради "Нафтогазу" піти у відставку. Також, з 1 квітня 2017 року не були введені в дію редакція статуту "Нафтогазу" та положення про наглядову раду та правління, погоджені під час відкриття кредитної лінії ЄБРР в 2015 році", - заявили в компанії, додавши, що в грудні минулого року уряд призначив новий склад наглядової ради держкомпанії, але не розширив його повноваження, як того вимагають міжнародні стандарти.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж заявив, що банк готовий продовжити фінансову підтримку закупівель газу для України і навіть збільшити її обсяг, але тільки після відновлення роботи незалежного наглядової ради в "Нафтогазі".

Цей рада була сформована рішенням уряду в грудні минулого року. Перше його засідання відбулося 12 січня цього року.

В середині січня глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що після виплати останніх 300 мільйонів доларів, автоматичного відновлення цієї кредитної лінії не буде. За його словами, це пов'язано з невиконанням Україною вимог МВФ. Також Коболєв повідомив, що кредитні кошти ЄБРР і Світового банку (сумарно – це 800 мільйонів доларів відновлюваної кредитної лінії) були отримані під близько 1% річних і є для держхолдингу найдешевшим фінансовим ресурсом.