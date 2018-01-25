Дочка "Нафтогазу" має намір отримати ліцензію на постачання електроенергії населенню

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка входить до складу активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", має намір отримати ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання електроенергії споживачам.

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Про це повідомляється на сайті Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Планується, що питання видачі ліцензії буде розглянуто на засіданні комісії 30 січня.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року НКРЕКП видала "Газопостачаючій компанії "Нафтогаз України" ліцензію на постачання природного газу кінцевим споживачам.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.