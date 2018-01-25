НАБУ проводить обшуки у нового постачальника вугілля для "Центренерго"

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук київського офісу неофіційного куратора державного вугільного сектору Віталія Кропачова, розташованого по вул. Б. Хмельницького, 26.

Про це пише Економічна правда.

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Як повідомляли ЗМІ, структури Віталія Кропачова монополізували постачання вугілля для державної компанії "Центренерго". Це поставило під загрозу зупинки державних шахт Західної України.

C грудня 2017 року підприємство Кропачова ТОВ "Краснолиманська" є найбільшим постачальником палива вугілля на станції "Центренерго". Обсяг поставок - до 130 тисяч тонн на місяць. ТОВ "Краснолиманське" було викуплене у структур і оточення побіжного президента Віктора Януковича.