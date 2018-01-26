КНДР постачала вугілля в Південну Корею і Японію з допомогою Росії - Reuters

КНДР постачала вугілля в Південну Корею і Японію в обхід санкцій ООН через російські порти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в західноєвропейській розвідці.

За інформацією агентства, Північна Корея щонайменше три рази переправляла вугілля через порти Находка і Холмськ. Джерело в органах безпеки в США підтвердило цю інформацію і зазначило, що торгівля вугіллям через Росію триває.

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Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти міністерства нафти КНДР.

Також раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Росію у допомозі КНДР в обходженні міжнародних санкцій.