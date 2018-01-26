Кабмін готовий змінити ціни на газ на вимогу МВФ - президент

Уряд України готовий врегулювати ціни на газ у відповідності з вимогами Міжнародного валютного фонду, передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості та витрат на транспортування.

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Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Bloomberg.

"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ", - сказав президент.

При цьому у виданні зазначили, що додаткових деталей президент не надав.