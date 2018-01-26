Кабмін готовий змінити ціни на газ на вимогу МВФ - президент
12:37, 26 січня 2018Енергетика
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Додаткових деталей щодо майбутніх цін на газ Порошенко не надав.
Кабмін готовий врегулювати ціни на газ відповідно до вимог МВФ / фото УНІАН
Уряд України готовий врегулювати ціни на газ у відповідності з вимогами Міжнародного валютного фонду, передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості та витрат на транспортування.
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Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Bloomberg.
"Я знаю, що уряд готовий врегулювати ціни на газ", - сказав президент.
При цьому у виданні зазначили, що додаткових деталей президент не надав.
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