Ціна нафти на порядку денному: ОПЕК веде переговори з низкою країн Африки та Азії

ОПЕК проводить переговори з кількома країнами в Африці та Азії щодо приєднання до угоди зі скорочення видобутку нафти (ОПЕК+).

ОПЕК проводить переговори з кількома країнами в Африці та Азії щодо приєднання до угоди зі скорочення видобутку нафти, повідомляє Прайм "з посиланням на заяву міністра нафти Кувейту Бахіта ар-Рашиді.

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"Йдуть переговори з кількома країнами в Африці та Азії, які я б вважав за краще не називати, і я сподіваюся, що вони приєднаються до наших зусиль з балансування ринку протягом 2018 року", - відповів він на питання про приєднання до угоди ОПЕК+ нових учасників.

У грудні міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруі заявив, що країни ОПЕК+ на спільній зустрічі в червні оголосять, як виглядатиме стратегія виходу з віденських домовленостей. До цього про можливості розгляду в червні виходу з угоди говорив і колишній міністр нафти Кувейту Ессам аль-Марзук. Він зазначав, що країни ОПЕК+ можуть вийти з віденської угоди до кінця 2018 року.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+), домовилися наприкінці 2016 року у Відні щодо скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року, з яких 300 тисяч припадають на Росію. У листопаді 2017 року учасники угоди продовжили його на весь 2018 рік. Наступний саміт ОПЕК відбудеться 22 червня 2018 року у Відні.