В Євросоюзі вимагають від України реформи обленерго

В Енергетичному співтоваристві вважають, що наша країна не впоралася з виконанням своїх зобов'язань.

Секретаріат Енергетичного співтовариства почав розгляд питання про недостатнє проведення Україною, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною реформи, яка полягає в поділі функцій регіональних енергопостачальних компаній (обленерго), що має сприяти створенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії. Повідомлення про ініціювання розгляду цього питання опубліковано на сайті енергетичного співтовариства.

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«Секретаріат Енергетичного співтовариства ініціював попередню процедуру врегулювання проблеми щодо Албанії, Боснії і Герцоговини та України за те, що ці країни недостатньо проводять процедуру анбандлингу (поділу сфер діяльності - УНІАН) компаній-операторів розподільчих мереж», - йдеться в повідомленні.

Секретаріат також вважає, що ці країни не впоралися із завданням з виконання їх зобов'язань згідно з Договором про Енергетичне співтовариство. Згідно з повідомленням, ці країни, включаючи Україну, не прописали вимоги Третього енергетичного пакета в національному законодавстві і не вжили заходів для імплементації процесу анбандлингу на практиці.

«Оператори електричних розподільних мереж трьох країн досі виконують функції постачальника електроенергії і компанії, яка відповідає за її розподіл», - повідомили в Секретаріаті, додавши, що, розділивши види діяльності обленерго, споживачі зможуть отримати великий вибір постачальників електроенергії, що дозволить поліпшити послугу електропостачання і дати можливість отримувати її за справедливою ціною.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електроенергії». Передбачається, що цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини.

Цей закон також передбачає обов'язковий поділ всіх обленерго на дві компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж, а друга – постачанням електрики. Виконуючи цю норму, в середині листопада минулого року акціонери енергопостачальної столичної компанії «Київенерго» прийняли рішення про розподіл своєї компанії.