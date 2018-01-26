Боротьба за кредит: Кабмін почав переговори з МВФ щодо нової ціни на газ для українців

Прем'єр-міністр підкреслив, що в цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищуватися не буде.

Уряд на даний момент знаходиться в діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо формування ціни на газ в Україні. Про це глава уряду Володимир Гройсман повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

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"Що стосується нової формули, ми зараз перебуваємо в діалозі, і ми опублікуємо рішення, щойно зможемо знайти правильний механізм з МВФ", - сказав він.

При цьому голова уряду підкреслив, що в цьому опалювальному сезоні ціна на газ підвищена не буде.

"Я хочу підкреслити, що в цьому опалювальному сезоні ніяких рішень щодо підвищення ціни на газ урядом прийнято не буде, і я стримаю це слово", - сказав він.

Гройсман зазначив, що для нього важливо, щоб українці, які отримують невеликі доходи, були б захищеними при автоматичному встановленні ціни на газ в Україні.

"Щойно ми зможемо компенсувати коливання ціни реальними ефективними соціальними програмами підтримки, тоді ми можемо говорити про те, що така формула знайдена", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Петра Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ у відповідності з вимогами Міжнародного валютного фонду, передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості та витрат на транспортування.

Встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України і МВФ.

24 січня Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу.