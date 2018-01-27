Тіллерсон: "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку Європи

Тіллерсон наголосив, що несприйняття проекту "Північний потік-2" витікає зі спільного стратегічного інтересу.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон вважає, що російський проект "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку Європи.

Про це він заявив у суботу на прес-конференції за підсумками зустрічі з очільником МЗС Польщі у Варшаві, повідомляє Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

"Польща та США разом виступають проти "Північного потоку-2", який підриває загальну безпеку та енергетичну стабільність Європи, надаючи Росії ще один інструмент для політизації енергетичного сектора", - заявив Державний секретар США.

Тіллерсон наголосив, що несприйняття проекту "Північний потік-2" витікає зі спільного стратегічного інтересу.

"Ми твердо переконані в тому, що Польща, яка має в своєму розпорядженні ресурси разом з усією Європою для диверсифікації своїх енергетичних ресурсів, дуже важлива для довгострокової безпеки Європи. Саме тому ми підтримуємо ініціативи зі створення інтерконекторів для досягнення цієї мети", - підкреслив він.

Читайте такожWWF закликав Меркель зупинити будівництво російського "Північного потоку-2"

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни. В грудні влада німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія схвалила будівництво газопроводу "Північний потік-2".