Нафта Brent в мінусі, але торгується вище $70 за барель

Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $66,32 за барель.

Північноамериканський сорт WTI тримається в плюсі на ранкових торгах понеділка, а котирування європейського бенчмарку Brent знижуються.

Читайте такожЦіна нафти на порядку денному: ОПЕК веде переговори з низкою країн Африки та Азії

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,14 відсотка до $70,42 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $66,32 за барель, що на 0,27 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Серед факторів підтримки аналітики називають хороший попит, слабкий долар і чинні домовленості нафтоекспортного картелю ОПЕК і виробників, що не входять у нього, включаючи Росію, про обмеження видобутку сировини.

За прогнозом аналітиків JP Morgan, Brent буде в середньому торгуватися на рівні $70 за барель в 2018 році, WTI – $65,63 за барель, що перевищує попередній прогноз на $10 за барель і $10,70 за барель відповідно.

"Ми очікуємо, що котирування Brent наблизяться до $78 за барель ближче до кінця першого кварталу 2018 року або ж початок другого кварталу", – йдеться в прогнозі JP Morgan.

Водночас, одним із головних противаг зусиллям виробників ОПЕК+ та факторів, що стримують подальший підйом ринку, залишається зростання нафтовидобутку в США.

За розрахунками Міненерго США, обсяг виробництва сировини в країні збільшився більш ніж на 17 відсотків з середини 2016 року і в даний момент знаходиться на рівні 9,88 мільйона барелів на добу.

Більшість аналітиків сходяться в прогнозах щодо того, що видобуток нафти в США вже скоро подолає позначку 10 мільйонів барелів на добу, враховуючи активність буріння сланців.

Минулого тижня кількість установок для буріння нафтових свердловин у США зросла на 12 штук до 759, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.