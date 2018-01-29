Замість російського: Україна домовилася з Westinghouse про постачання ядерного палива до 2025 року

Угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення семи з 15 українських атомних енергоблоків упродовж 2021-2025 років.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, уклало угоду про продовження терміну дії договору з американсько-японською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для семи з 15 українських атомних енергоблоків упродовж 2021-2025 років, повідомила прес-служба Westinghouse.

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«Сьогодні компанія Westinghouse Electric повідомила про укладення угоди з продовження терміну дії договору з Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» про постачання ядерного палива. Цією угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення семи з 15 українських атомних енергоблоків упродовж 2021-2025 років, що означає розширення і продовження дії поточного договору на шість енергоблоків, термін дії якого закінчується в 2020 році», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела - російської компанії «ТВЕЛ» - держкомпанія «Енергоатом» у квітні 2014 року уклала договір із американсько-японською компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

На сьогодні шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Українській АЕС. У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону реактора третього енергоблоку Южно-Української АЕС лише паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо компанії «ТВЕЛ».

За підсумками першого півріччя 2017 року «Енергоатом» скоротив частку поставок ядерного палива з Росії до 49% з 58%, при цьому частка поставок від Westinghouse становила 51%.