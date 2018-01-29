В "Укртрансгазі" відзвітували, скільки газу викачали зі сховищ

Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися на 4,7% - до 12,8 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) із 20 по 27 січня скоротилися на 4,7%, або на 628 млн куб. м - до 12,826 млрд куб. м із 13,454 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Зокрема, за даними компанії, 27 січня зі сховищ було відібрано 95,59 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік із найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

На початок опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) у ПСГ було накопичено 16,8 млрд кубометрів газу.