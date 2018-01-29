Експерт розкрив тіньову схему поставок вугілля на державне Центренерго

Прикриттям для штучного заміщення продукції державних шахт вугіллям приватних постачальників може стати фіктивний тендер.

Член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив як під прикриттям фіктивного тендеру, структури негласного куратора державного вугільного сектору Віталія Кропачова монополізовують постачання вугілля на держкомпанію Центренерго. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Коментуючи спробу нав’язати державному «Центренерго» через «тендер» вугілля ТОВ «Шахта Краснолиманська» замість продукції державних шахт, Юрій Корольчук звернув увагу на такі моменти:

«Згідно з офіційними прогнозами Міненерго, видобуток енергетичного вугілля державними шахтами в 2018 році становитиме 5 млн тон (3,3 млн тонн – Донецький басейн, 1,7 млн тонн – Львівсько-Волинький басейн), а шахта пана Віталія Кропачова «Краснолиманська» - близько 1,8 млн тонн. Разом вони добудуть майже 7 млн тонн. Після збагачення товарної продукції з цього об’єму буде близько 4,8 млн тонн. Враховуючи, що приватна компанія ДТЕК вугіллям себе забезпечила, поставити свою продукцію вони зможуть (згідно прогнозного балансу) лише на Центренерго, а це близько 4 млн тонн. 4,8 млн. т (державні шахти + Краснолиманська) – 4 млн. т (Центренерго) = зайвих 0,8 млн тонн!!!», - порахував експерт.

За розрахунками експерта постраждають державні шахти, які будуть змушені скоротити виробництво майже на 1 млн тонн. Прикриттям для штучного заміщення продукції державних шахт вугіллям приватних постачальників може стати фіктивний тендер.

«Що буде означати на практиці? А те, що в «Центренрего» продукцією якогось з виробників вугілля мають пожертвувати – або держшахтами, або Краснолиманською. Враховуючи чия людина Кропачов (секрет Полішинеля), то ким з них пожертвують здогадайтеся самі. А щоб було менше галасу, оборудку чи, як зараз красиво кажуть "схему", легалізують під виглядом тендеру. На який, як у нас вводиться, через спецумови будуть допущені тількі контрольовані учасники», - резюмував він.

Як повідомлялося, 25 січня детективами НАБУ було пред'явлено рішення суду про обшук офісного будинку по вул. Б.Хмельницького 26, в якому знаходяться фірми Валерія Кропачова, двох його автомобілів і житлового будинку в Петропавлівській Борщагівці, який належить йому.

Починаючи з грудня 2017-но року основним постачальником вугілля для ПАТ «Центренерго» (78% акцій якого знаходиться в державній власності) стало приватне ТОВ «Шахта Краснолиманська». За інформацію порталу «Наші гроші», фактичним власником ТОВ «Шахта Краснолиманська» є бізнесмен Валерій Кропачов.

На 30 січня запланований конкурс «Центренрего», на якому буде закуплено 150 тис. тон вугілля. Експерти неодноразово наголошували на тому, що умови конкурсу виписані таким чином, аби обмежити коло ймовірних учасників.