"Центренерго" хоче купити на біржі 150 тисяч тонн вугілля
Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" планує для роботи своїх теплоелектростанцій закупити 150 тисяч тонн вугільної продукції на біржових торгах, які повинні відбутися 30 січня цього року. Про це йдеться в повідомлення на сайті організатора торгів – "Української енергетичної біржі".
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Згідно з повідомленням, стартова вартість вугілля з урахуванням ПДВ становитиме 396 мільйонів гривень. Компанія планує придбати газове вугілля, яке видобувається в Україні (марки "Г", "ДГ" і "ГЖП"). Строк поставки вугільної продукції на ТЕС "Центренерго" - лютий 2018 року.
За інформацією біржі, енергокомпанія планувала провести торги раніше, але вони були перенесені з метою залучення ширшого кола учасників".
Як повідомляв УНІАН, у січні повідомлялося, що компанія "Центренерго" припинила закупівлі вугілля у приватної компанії ДТЕК, а та, в свою чергу, - у держшахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Такий крок викликав протест серед профспілок шахтарів, які 26 січня повідомили про те, що 12 тисяч гірників "Львіввугілля" і "Волиньвугілля" не можуть отримати зарплату з-за втрати їх підприємствами ринку збуту.
У відповідь на це в "Центренерго" заявили про готовність купувати вугілля, що видобувається держшахтами Львівсько-Волинського басейну.
За даними Міненерговугілля, на 2018 рік для роботи теплоелектростанцій "Центренерго" потрібно 4,3 мільйона тонн вугілля.
Довідка УНІАН. "Центренерго" – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.