"Центренерго" хоче купити на біржі 150 тисяч тонн вугілля

Компанія планує придбати газове вугілля, яке видобувається в Україні.

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" планує для роботи своїх теплоелектростанцій закупити 150 тисяч тонн вугільної продукції на біржових торгах, які повинні відбутися 30 січня цього року. Про це йдеться в повідомлення на сайті організатора торгів – "Української енергетичної біржі".

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Згідно з повідомленням, стартова вартість вугілля з урахуванням ПДВ становитиме 396 мільйонів гривень. Компанія планує придбати газове вугілля, яке видобувається в Україні (марки "Г", "ДГ" і "ГЖП"). Строк поставки вугільної продукції на ТЕС "Центренерго" - лютий 2018 року.

За інформацією біржі, енергокомпанія планувала провести торги раніше, але вони були перенесені з метою залучення ширшого кола учасників".

Як повідомляв УНІАН, у січні повідомлялося, що компанія "Центренерго" припинила закупівлі вугілля у приватної компанії ДТЕК, а та, в свою чергу, - у держшахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Такий крок викликав протест серед профспілок шахтарів, які 26 січня повідомили про те, що 12 тисяч гірників "Львіввугілля" і "Волиньвугілля" не можуть отримати зарплату з-за втрати їх підприємствами ринку збуту.

У відповідь на це в "Центренерго" заявили про готовність купувати вугілля, що видобувається держшахтами Львівсько-Волинського басейну.

За даними Міненерговугілля, на 2018 рік для роботи теплоелектростанцій "Центренерго" потрібно 4,3 мільйона тонн вугілля.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – енергогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.