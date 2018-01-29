Грузія повністю відмовляється від російського газу

Міністра економіки Грузії підкреслив, що в даний час "Грузії просто не потрібен російський газ, оскільки цілком вистачає азербайджанського".

Грузія з 2018 року відмовляється від газу з Росії, тому що всю потребу в цьому виді палива покриває Азербайджан.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на слова заступника міністра економіки Грузії Георгія Чіковані.

Згідно з угодою між "Газмпромом" і грузинським урядом, за транзит газу до Вірменії в минулому році платили частково грошима і частково сировиною. З 2018 року оплата буде проводитися тільки грошима.

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Раніше від транзиту російського газу до Вірменії Грузії надавалось 10% від загального обсягу транспортування.

"Не можна сказати, що нам не вистачає грошей на купівлю російського газу. В будь-якому випадку, грошова винагорода досить велика", - заявив заступник міністра.

Він підкреслив, що в даний час "Грузії просто не потрібен російський газ, оскільки цілком вистачає азербайджанського".