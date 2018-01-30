Фінляндія допоможе Україні створити фонд для фінансування альтернативної енергетики

Розмір фонду - 6 мільйонів євро.

Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження спільно з Міністерством закордонних справ Фінляндії та "Північною екологічною фінансовою корпорацією" створюють фонд у розмірі 6 мільйонів євро для фінансування в Україні проектів альтернативної енергетики. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив глава агентства Сергій Савчук.

Читайте такожТри країни побудують у Північному морі штучний острів з вітряними електростанціями (фото)

"Разом з МЗС Фінляндії і NEFCO (Nordic Enviroment Finance Corporation – "Північна екологічна фінансова корпорація", Фінляндія) створюємо цільового фонду для фінансування підготовки "зелених" проектів в Україні", - написав він.

За словами Савчука, обсяг фонду складе 6 млн євро.

"Ми тісно співпрацюємо у сфері відновлюваної енергетики з такими країнами світу, як Німеччина, Данія, Фінляндія", - додав Савчук.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2017 року Держенергоефективності повідомляло, що в 2014-2017 роках Україна залучила понад 700 мільйонів євро в проекти альтернативної енергетики.