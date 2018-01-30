Дочка "Нафтогазу" отримала ліцензію на постачання електроенергії споживачам

Відповідне рішення було одноголосно підтримано членами НКРЕКП на черговому засіданні.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка входить до складу активів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" отримала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання електроенергії споживачам.

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Відповідне рішення було одноголосно підтримано членами Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на черговому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2017 року НКРЕКП видала "Газопоставляющей компанії "Нафтогаз України" ліцензію на постачання природного газу кінцевим споживачам.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.