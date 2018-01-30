Нардеп Купрій: тендер із закупівлі вугілля для Центренерго повністю контролюється корупціонерами

Нардеп переконаний, що шахти Львівсько-Волинського басейну штучно ведуть до занепаду.

Нардеп від "УКРОПу" Віталій Купрій висловив підозру, що тендер з закупівлі вугілля для Центренерго буде проведено під одного гравця – шахту Красноліманську, яку пов’язують з куратором вугільної галузі Віталієм Кропачовим. На думку нардепа, тендер на закупівлю вугілля повністю контролюється корупціонерами.

«Знаючи, хто такий Кропачов, я не просто офіційно озвучував позицію, а й написав заяву в НАБУ щодо корупції на державних шахтах, які пов’язані з фірмами Кропачова. Я однозначно вважаю, що це корупціонери, які зараз повністю контролюють систему поставки вугілля та наближені до Кононенка», - зазначив нардеп.

Купрій зазначив, що шахти Львівсько-Волинського басейну штучно ведуть до занепаду. Також він висловив сумнів, що НАБУ дадуть довести цю справу до логічного кінця.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться тендер на поставку 150 тис тон вугілля для ПАТ Центренерго (78% акцій держави). Ряд експертів висловлювали думку, що умови конкурсу складені під конкретного переможця.

За інформацією ЗМІ, з грудня 2017 р. основним постачальником вугілля для ПАТ «Центренерго» стала ТОВ «Шахта Краснолиманська».