Енергоексперт назвав популізмом дискусії політиків про тарифи

За словами експерта, Україні вкрай важливо реформувати енергоринок.

Голова Всеукраїнської громадської організації "Енергетична асоціація України" Василь Котко назвав відвертим популізмом дискусії політиків і депутатів навколо реформ на енергоринку і тарифних питань.

Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу телеканалу ICTV «Свобода слова», де обговорювалися питання впровадження RAB-тарифів.

«Рівень нашої дискусії відверто непрофесійний. Всі учасники змагалися в основному в тому, щоб сподобатися публіці, покритикувати все, що завгодно, замість того, щоб обговорювати RAB-тарифи (що в них добре, що погано). І головне – ніхто не пропонував, що необхідно зробити. А ті пропозиції, які тут прозвучали, вони виключно популістичні».

За словами энергоэксперта, Україні вкрай важливо реформувати енергоринок. Це частина зобов'язань України перед міжнародним співтовариством. «Ми стали на шлях реформ. Не всі популярні реформи, не всі реформи всім подобаються. Але необхідно бути послідовними. Тільки тоді ми, нарешті, виліземо з цієї ями, в якій ми зараз знаходимося», - зазначив Котко.

Нагадаємо, 10 січня було опубліковано постанову НКРЕКП про введення RAB-тарифів для обленерго, що буде стимулювати останніх до скорочення витрат та модернізації мереж.

За словами експертів, досвід розвинутих країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання. Великобританії вдалося вдвічі скоротити витрати розподільних компаній і тарифи на передачу електроенергії за 15 років. У Румунії зношеність активів зменшилася з 75% до 48% протягом 2004-2011 років. Крім того, у розвинених країнах RAB-тарифи надаються з метою поліпшення якості послуг: зменшення кількості відключень споживачів, поліпшення якості електроенергії.