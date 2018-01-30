Тарифи на електроенергію для обленерго зростуть з квітня

Наприклад, тариф «Черкасиобленерго» у сфері розподілу електроенергії для споживачів першого класу напруги з 1 квітня зросте на 2,3% - до 66,79 грн.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про підвищення з 1 квітня 2018 року тарифів на електроенергію для низки обленерго.

Читайте такожКабмін вважає, що нові тарифи для обленерго призведуть до зростання цін - просить НКРЕКП переглянути їх

Відповідні постанови комісії від 24 січня оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр».

Так, наприклад, тариф «Черкасиобленерго» у сфері розподілу електроенергії для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) з 1 квітня 2018 року зросте на 2,3% - до 66,79 грн за 1 МВт-год, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - на 3,15% - до 213,81 грн за 1 МВт-год.

Крім цього, тариф «Черкасиобленерго» у сфері передачі електроенергії з 1 квітня для першої групи споживачів зросте до 10,77 грн за 1 МВт-год, а для другої групи - до 53,86 грн за 1 МВт-год.

Водночас тариф «Харківобленерго» у сфері розподілу електроенергії для споживачів першого класу напруги з 1 квітня 2018 року зросте на 31% - до 27,25 грн за 1 МВт-год, а для споживачів другого класу напруги - на 20% - до 199,98 грн за 1 МВт-год.

Крім цього, тариф «Харківобленерго» у сфері передачі електроенергії з 1 квітня для першої групи споживачів зросте до 11,03 грн за 1 МВт-год, а для другої групи - до 55,16 грн за 1 МВт-год.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП у січні збільшила тарифи на електроенергію для промисловості на 5-11%.

Наприкінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1562 грн за 1 МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище за попередній показник. На основі цього значення, регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

За даними регулятора, причинами для підвищення оптової ціни стало зниження частки атомної генерації в енергобалансі 2018 року і збільшення частки теплової та інших видів генерації. Для роботи теплової генерації, понад 70% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, буде потрібно імпортувати 4,2 млн тонн вугілля за цінами в діапазоні 90-110 дол. за тонну. При цьому частка імпорту становить лише близько 15%, тоді як понад 80% становить вугілля власного видобутку.

Коментуючи це рішення, експерт у сфері енергетики Андрій Герус заявив, що таке рішення НКРЕКП дозволить енергохолдингу ДТЕК отримати додаткові 10 млрд грн.

Також Герус вважає, що зростання оптової ціни призведе до збільшення перехресного субсидування, за якого ціни для населення штучно занижені порівняно з цінами для промислових споживачів, для ліквідації якого доведеться підвищувати ціни для населення в 2,5 раза.