Запорізька АЕС знизила на 50% потужність енергоблоку через відключення насоса

Причини відключення турбоживильного насоса з'ясовуються.

Запорізька атомна електростанція знизила на 50% потужність енергоблоку №6 через відключення турбоживильного насоса №1, повідомила прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

Читайте такожЗамість російського: Україна домовилася з Westinghouse про постачання ядерного палива до 2025 року

«30 січня 2018 року о 13:23 енергоблок №6 Запорізької АЕС розвантажено на 50% за фактом відключення турбоживильного насоса №1. Причини відключення турбоживильного насоса №1 з'ясовуються», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний, протипожежний і екологічний стан на Запорізькій АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває в межах діючих норм.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985, третій – у 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2 до 22%.