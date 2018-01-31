Запорізька АЕС підвищила потужність шостого енергоблоку до номінального рівня

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають п'ять енергоблоків.

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", після вчорашнього зниження потужності шостого енергоблоку до 50%, підвищила цей показник до номінального рівня 1000 МВт. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"31 січня 2018 року в 01:20 енергоблок №6 Запорізької АЕС навантажений до номінальної потужності (1 000 МВт) після розвантаження на 50% за фактом відключення турбопитательного насоса №1", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, потужність блока була збільшена після того, як були з'ясовані причини відключення насоса та його подальшого включення (30 січня о 19:02).

За даними прес-служби, ця подія було кваліфіковано на рівні "нуль - поза шкали" за шкалою оцінки ядерних подій INES.

"На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі перебувають п'ять енергоблоків. Сумарна потужність генераторів становить 5010 МВт. Енергоблоки працюють у штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає", - заявили в компанії, додавши, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Запорізькій АЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня через відключення турбопитательного насоса №1, Запорізька АЕС знизила потужність енергоблоку №6 на 50%.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року внесок Запорізької АЕС до енергетики країни зріс з 2 до 22%.