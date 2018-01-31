Валентин Резніченко: Канадці побудували у Нікополі найпотужнішу сонячну електростанцію в області

На будівництво сонячної електростанції, яка має 32 тисячі панелей, було виділено майже 11 мільйонів євро.

Канадський інвестор побудував у Нікополі найпотужнішу на Дніпропетровщині сонячну електростанцію, потужністю 10 МВт електроенергії на годину.

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, про це розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На будівництво сонячної електростанції, яка має 32 тисячі панелей, було виділено майже 11 мільйонів євро. Вироблена електроенергія здатна щомісяця забезпечувати світлом майже 12 тис квартир.

«Нині це найпотужніша в області сонячна електростанція, зведена коштом інвестора. На їїбудівництво знадобилося майже 11 млн євро. На 15 га землі розмістили понад 32 тисяч панелей. Потужністьстанції – до 10 МВт електроенергії на годину»,- розповів голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.

Усі панелі у Нікопольській електростанції – закордонного виробника, проте конструкції – дніпровські. Такі об’єкти вже позитивно зарекомендували себе в Європі. Сонячна енергія не вичерпується та є екологічно чистою.

«Залучення інвестицій та розвиток енергонезалежності країни – основні пріоритети державної політики Президента України Петра Порошенка. Дніпропетровщина їх вдало поєднує та вже демонструє перші досягнення», – зазначив Валентин Резніченко.

На сьогоднішній день в області працює дві сонячні електростанції – у Підгородному та Нікополі.

«На їх будівництво не витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Усе – за рахунок інвестора», - підкреслив голова Дніпропетровської ОДА.

Електростанцію у Нікополі звели за півроку. Гроші на її будівництво надав канадський інвестор. Реалізації проекту сприяли ДніпроОДА та Дніпропетровське інвестиційне агентство.

Як розповів представник компанії-інвестора Іван Бачинський, канадський інвестор обрав Нікополь не випадково.

«Нікополь – одна з найбільш сонячних місцевостей області, тому електростанцію вирішили розташувати саме тут. Це перше капіталовкладення нашої компанії в Дніпропетровську область. Маємо взаєморозуміння з обласним керівництвом щодо подальшого розвитку екоенергетики»,– зазначив він.