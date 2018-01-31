Міськрада Славутича звинуватила Мінфін у відключенні міста від газу і пригрозила позовом

Місцева влада заявила, що Міністерство фінансів несвоєчасно перерахувало гроші за пільги і субсидії.

У міській раді Славутича прокоментували ситуацію із відключенням міста від газу, заявивши, що місцева влада виконала всі умови для постачання «блакитного палива», а заборгованість виникла через невчасне перерахування грошей Мінфіном.

Про це йдеться у заяві на сайті міськради. «Станом на 24 січня КП «УЖКГ» м. Славутича виконано всі необхідні умови НАК «Нафтогаз України» для отримання номінацій на січень 2018 року, а саме, з необхідних 7,52 млн. грн. перераховано на рахунки НАК Нафтогаз України грошові кошти у сумі 5,25 млн.грн. та нараховано пільг та субсидій на суму 4,5 млн.грн», – звітують місцеві чиноивники.

Зазначається, що гроші мали перерахувати до Обласного фінансового управління Київської обласної державної адміністрації «до 24 числа місяця наступного за звітнім», однак Мінфін здійснив перерахунок коштів лише 26 січня.

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«Разом з тим вже о 18 годині того ж дня - 26.01.2018 року ці кошти вже були зараховані на рахунок НАК Нафтогазу. Звертаємо увагу, що станом на 29.01.2018року лише 4 міста в Україні (і єдине в Київській області - м. Славутич) спромоглися провести перерахування пільг та субсидій на рахунок НАК Нафтогазу у відповідності з новим порядком перерахування», – заявили у міськраді.

29 січня НАК «Нафтогаз України» повідомила КП УЖКГ м. Славутича про відсутність підтвердження заявки на газопостачання, оскільки зарахування пільг та субсидій відбулось після 25 січня.

Як йдеться у повідомленні, 30 січня о 13:00 технічною службою ПАТ Київоблгаз Славутицьку міську котельню було відключено від газопостачання через відсутність підтвердження номінацій газу від НАК Нафтогаз України.

«З 16 години, відповідно до рішення міської комісії з ТЕБ та НС, робота міської котельні відновлена. Наразі котельня працює у режимі технологічного мінімуму, здійснюється подача тепла та гарячої води у житлові будинки», – зазначили у міськраді.

У Славутичі заявляють, що у разі, якщо питання газопостачання не вирішиться найближчим часом, міська влада «буде змушена подати позив до Мінфіну за порушення законодавства (несвоєчасне фінансування пільг та субсидій), що призвело до негативних наслідків для мешканців цілого міста».

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі Київоблгазу повідомили, що через заборгованість теплопостачальних підприємств місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.

"Станом на 30 січня 2018 НАК "Нафтогаз України" не виділив для мешканців Славутича необхідні ліміти природного газу на січень цього року через заборгованість", - заявили в Київоблгазі.