Німеччина дозволила прокласти "Північний потік-2" у своїх територіальних водах

Російська компанія стверджує, що гірське відомство міста Штральзунда видало офіційний дозвіл на будівництво 55-кілометрової ділянки газопроводу у відповідності з законом про енергетичної промисловості.

Компанія Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу Nord Stream, заявила, що Німеччина дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх територіальних водах. Про це повідомляється в прес-релізі компанії в середу.

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"Сьогодні компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво та експлуатацію морської частини газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини і сухопутної частини в районі Любміні поблизу Грайфсвальда", - йдеться в повідомленні.

Російська компанія стверджує, що гірське відомство міста Штральзунда видала офіційний дозвіл на будівництво 55-кілометрової ділянки газопроводу у відповідності з законом про енергетичної промисловості.

На початку листопада 2017 року гірське відомство Штральзунда видало дозвіл на роботи в районі континентального шельфу Німеччини. Це необхідна попередня умова для видачі дозволу Федеральним відомством з питань судноплавства і гідрографії в німецькій ВЕЗ, яке планується отримати в першому кварталі 2018 року.

У компанії стверджують, що отримання дозволів в інших чотирьох країнах вздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії, Швеції і Данії - йде за графіком.

"Nord Stream-2 виконала всі вимоги і очікує отримання дозволу в термін до початку будівництва в 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 становитимуть близько 3 мільярдів доларів.