RAB-тариф – єдиний спосіб модернізації електричних мереж - Котко

Глава «Енергетичної асоціації України» також зазначив, що необхідно істотно підвищити ставку на нові інвестиції.

Стимулююче тарифоутворення, впровадження якого в Україні анонсувала НКРЭКУ, є єдиний дієвим способом модернізації електричних мереж. Про це заявив Глава Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України» Василь Котко.

«Цей спосіб регулювання – досить перспективний, в Європі переважна кількість країн перейшла на РАБ-регулювання вже пару десятків років. Це дійсно єдиний спосіб, який стимулює природні монополії, якими є розподільні компанії, працювати ефективно. Оскільки вони працюють фактично поза ринкового середовища, будучи природними монополіями, іншого способу немає підвищити їх ефективність. РАБ-регулювання дозволить мотивувати компанії працювати ефективно», - зазначив він.

Важливим, на думку энергоэксперта, є і той факт, що обленерго не просто отримують реальний фінансовий інструмент, але й конкретні зобов'язання щодо якості мереж та послуг, які встановлюються Регулятором. «У поєднанні з показниками якості, які регулятор для компаній затвердив, однозначно РАБ –регулювання буде сприяти підвищенню надійності енергопостачання, якості енергопостачання. Це досить прогресивний інструмент. Якщо правильно все реалізувати, то цей інструмент буде зацікавлювати інвесторів вкладати гроші в обленерго», - підкреслив Василь Котко.

Глава «Енергетичної асоціації України» також зазначив, що необхідно істотно підвищити ставку на нові інвестиції: «З урахуванням інфляції 13,7%, облікова ставка 16%, потрібно поставити ставку на нові активи 16% або більше».

«Я підтримую думку Фонду держмайна, що впровадження РАБ-тарифів здатне зацікавити інвесторів. Але завдання не тільки зацікавити інвесторів, але і зацікавити обленерго, мотивувати їх підвищувати якість. Це звичайні, нормальні підприємства. Але сьогодні система побудована таким чином, що якщо працюєш краще, у тебе відберуть, якщо гірше – тобі додадуть. При такій системі мотивації покращувати якість немає», - сказав він.

Нагадаємо, 10 січня було опубліковано постанову НКРЭКУ про введення RAB-тарифів для обленерго, що буде стимулювати останніх до скорочення витрат та модернізації мереж.