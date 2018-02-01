Українці скоротили споживання газу

Населення в 2017 році скоротило споживання газу на 6%, промисловість – також на 6%.

Населення України у 2017 році скоротило споживання природного газу, порівняно з 2016 роком, на 6% - до 11,2 млрд куб. м, промисловість скоротила також на 6% - до 9,1 млрд куб. м.

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Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, теплокомуненерго при виробництві теплової енергії для потреб населення у 2017 році скоротили споживання газу на 19% - до 4,6 млрд куб. м. При цьому, на 37,5%, до 1 млрд куб. м, споживання газу скоротилося при виробництві теплової енергії для бюджетних установ та промисловості.

Технологічні витрати на видобуток, транспортування і розподіл газу у 2017 році збільшилися на 16% - до 4,4 млрд куб. м. «Збільшення використання газу цієї категорії споживачів пов'язано насамперед із зростанням обсягів транзиту російського газу», - пояснили в прес-службі "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», Україна у 2017 році спожила 31,9 млрд куб. м газу, що на 4% менше показника 2016 року.