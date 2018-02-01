Україна за рік збільшила імпорт газу на 27% - купувала паливо у 13 європейських компаній

Торік приватні компанії імпортували в 1,8 раза більше газу, ніж у 2016 році.

Україна в 2017 році збільшила імпорт газу порівняно з 2016 роком на 27% - до 14,1 млрд куб. м, повідомляє прес-служба національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

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У прес-службі зазначили, що важливим результатом стало збільшення обсягів і частки імпорту приватними трейдерами й споживачами газу.

«Минулого року ці компанії імпортували в 1,8 раза більше газу, ніж у 2016 році - 5,4 млрд куб. м проти 2,9 млрд куб. м. У 2017 році газ в Україну імпортували 67 компаній (у 2016 році - 34 компанії)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в 2017 році «Нафтогаз» імпортував із європейського ринку 8,7 млрд куб. м газу, що на 0,5 млрд куб. м (6%) більше, ніж попереднього року. Кількість європейських постачальників, у яких «Нафтогаз» закуповував природний газ, становила 13 компаній (у 2016 році - 15). «Жодна з цих компаній не постачає більше 30% обсягу імпортованого газу», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2017 році поставки газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу в російського «Газпрому». Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів із Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, зокрема зі Словаччини - 9,1 млрд куб. м, Угорщини - 1 млрд куб. м та Польщі - 1 млрд куб. м.