У справі про "вишки Бойка" назвали перших фігурантів (відео)

У справі про закупівлю "вишок Бойка" новими фігурантами стали голова наглядової ради одного з банків та соратник Януковича Сергій Арбузов.

Чорноморнафтогаз закупив дві газобурові установки за майже $400 млн, але заплатив за них рівно удвічі більше. Решта грошей розпорошена по офшорках на Белізі, Кіпрі, Литві, Латвії тощо.

Читайте такожПечерський суд заарештував вкрадені Росією "вишки Бойка"Це кримінальне провадження розслідується уже 7 років. Останні роки справа мандрувала підрозділами ГПУ і тільки зараз з'явились перші реальні фігуранти, йдеться у сюжеты ТСН.

Печерський суд вирішує чи затримувати банкіра Наталью Ігнатченко та її помічника Антона Фролова. Ці судові засідання анонсував генпрокурор Юрій Луценко.

Також він оголосив нову підозру поплічнику Януковича Сергію Арбузову. За версією слідства ці троє і є організаторами злочинного угруповання з відмивання коштів. Тонкощі заборонив розголошувати Луценко.

Сама Ігнатченко зв'язки з командою Януковича заперечує. Вона була власником "Діапазон-максимум банку" через який, ймовірно, йшли гроші на закупівлю так званих "вишок Бойка".

Все це відбувалося коли головою НАК "Нафтогаз-Україна" був Євген Бакулін. Зараз він народний депутат Верховної Ради