Нафта дорожчає в очікуванні даних щодо бурових установок в США

Brent подорожчала до $69,85 за барель, WTI - до $66,11 за барель.

Світові ціни на нафту в п'ятницю вранці збільшуються на тлі очікування інвесторами даних щодо динаміки кількості бурових установок в США за тиждень, повідомляє Прайм.

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"Станом на 08:05 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,29%, до 69,85 долара за барель, ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,47%, до 66,11 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в п'ятницю стануть відомі дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE). За підсумками що завершився 26 січня робочого тижня кількість бурових установок зросла на 11 штук, або на 1,17%, до 947 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 235 штук, або в 1,3 рази. Кількість нафтових бурових установок збільшилася на 12, або на 1,6%, до 759 одиниць.

Днем раніше ціни на нафту зростали на тлі підвищення прогнозу по ціні на "чорне золото" марки Brent банком Goldman Sachs. У четвер аналітики банку повідомили у своєму звіті, що вони очікують зростання ціни на нафту Brent до 75 доларів за барель протягом трьох місяців, тоді як раніше прогноз становив 62 долара за барель.

Нафта дорожчає, незважаючи на останні дані Міненерго США про зростання запасів і видобутку в країні за минулий тиждень. За даними міністерства, запаси за тиждень з 26 січня збільшилися на 6,8 мільйона барелів, або на 1,6%, до 418,4 мільйона барелів. Показник виявився значно вищим за прогнози аналітиків, які очікували зростання запасів лише на 126 тисяч барелів. Видобуток нафти зріс на 0,4%, або на 41 тисячу барелів на добу, до 9,919 мільйона барелів на добу.