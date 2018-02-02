Міненерговугілля знизило прогноз по експорту електроенергії в Молдову

Також прогнозується збільшення виробництва електроенергії на ТЕЦ.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує у лютому порівняно з раніше затвердженим прогнозом скорочення експорту електроенергії до Молдови на 33% - до 60 мільйонів кВт-год, а також зниження виробництва електроенергії на АЕС на 0,4% - до 7,165 мільярда кВт-год.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті відомства Прогнозному балансі електроенергії на лютий 2018 року.

Згідно з документом, передбачається, що виробництво електроенергії на теплоелектроцентралях зросте на 0,7% - до 1,487 мільярда кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2016 роком на 28,6% - до 5,166 мільярда кВт-год. зокрема, в Молдову було продано 1,1 мільярда кВт-год (22% від загального показника). Прогноз експорту до цієї країни на 2018 рік становить 1,055 мільярда кВт-год.