Луценко повідомив про плани продати "вишки Бойка", які перебувають в анексованому Криму

Такі прецеденти в міжнародній судовій і арбітражній практиці є, заявив генпрокурор.

Національне агентство України з питань виявлення, пошуку і управління активами, які були отримані корупційним шляхом, за рішенням суду одержало в своє розпорядження самопідйомні бурові платформи, які належали державній газодобувній компанії «Чорномонафтогаз» (відомі як «вишки Бойка»), і планує в майбутньому продати ці вишки новому, сумлінному покупцеві.

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Про це на прес-конференції заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«У нас є рішення суду про накладення арешту і передачу Агентству конфіскованих активів двох бурових установок. Звичайно ж, вони зараз перебувають на території тимчасово окупованого Криму, але це не завадить юридично продати їх якомусь бажаючому суб'єкту, який потім може почати процес їх повернення у свою власність або стягнення грошей з окупаційної влади РФ. Такі прецеденти в міжнародній судовій і арбітражній практиці є, і ми підемо цим шляхом», - сказав Луценко.

За його словами, сума реалізації цих вишок не буде такою високою, як у випадку продажу подібного неарештованого майна.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2015 року бурові установки «Петро Годованець» і «Україна», які належать експропрійованій Росією компанії «Чорноморнафтогаз», були незаконно переміщені з Одеського газового родовища (північно-західна частина шельфу Чорного моря) ближче до окупованого Росією Криму. Наприкінці грудня того ж року Печерський райсуд Києва наклав арешт на дані установки в рамках кримінального провадження, яке з 2014 року веде Генпрокуратура.

Це слідство ведеться за фактом можливого заволодіння посадовими особами «Чорноморнафтогазу» державними коштами в сумі 400 млн дол. Під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» було допущено грубі порушення тендерних процедур. «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. відповідно. Закуплені бурові називають «вишками Бойка» на честь тодішнього міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка.

Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. Після окупації Криму Росією в березні 2014 року компанія втратила контроль над більшістю своїх активів.