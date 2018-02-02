Справа про "вишки Бойка": на міжнародних рахунках заморожують $144 мільйони

За даними слідства, ці гроші були розкрадені від покупки тільки однієї бурової установки.

Генеральна прокуратура співпрацює з міжнародними правоохоронними органами і заморожує 144 млн дол. на іноземних банківських рахунках у рамках розслідування справи про розкрадання в 2011 році державних коштів через закупівлю за завищеною вартістю компанією «Чорноморнафтогаз» двох бурових платформ, відомих як «вишки Бойка».

Читайте такожЛуценко повідомив про плани продати "вишки Бойка", які перебувають в анексованому Криму

Про це під час прес-конференції повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Ми отримали інформацію і через міжнародну систему фінансового моніторингу виконуємо заморожування й аналіз руху грошей на рахунках, на які надійшли розкрадені кошти в сумі близько 144 мільйонів доларів», - сказав він, додавши, що ці гроші були отримані від придбання першої бурової платформи.

За його словами, аналіз руху цих грошей в іноземних банках може вивести слідство на інших підозрюваних, крім уже відомих: екс-президента Віктора Януковича, екс-голови НБУ Сергія Арбузова, екс-голови «Нафтогазу України» Євгена Бакуліна, екс-заступника голови «Нафтогазу» Євгена Корнійчука, колишнього голови «Чорноморнафтогазу» Василя Ясюка, голови наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатенко, її помічника Андрія Фролова та ін.

Луценко також зазначив, що зі згаданої суми 95 млн дол. отримали Янукович і Арбузов, 25 млн дол. - були перераховані дочці Бакуліна Світлані Бакуліній, 15 млн дол. отримав голова компанії-постачальника бурових установок Rigas Kugu Buvetava Василь Мельник. Ще 2 млн дол. отримав Корнійчук, 3 млн дол. - Ясюк і 4 млн дол. - Ігнатенко.

За словами генпрокурора, ця злочинна організація планувала закупити за завищеною вартістю для «Чорноморнафтогазу» не дві, а сім бурових установок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко заявив, що Корнійчука оголошено в розшук, а на Бакуліна він наступного тижня внесе подання до парламенту, оскільки останній є народним депутатом і його немає в Україні.

Довідка УНІАН. Починаючи з 2014 року, Генпрокуратура веде слідство за фактом можливого заволодіння посадовими особами «Чорноморнафтогазу» державними коштами в сумі 400 млн дол. Під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря.

За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу», «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їх ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. Відповідно. Закуплені бурові називають «вишками Бойка» на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка (нинішнього голови парламентської фракції «Опозиційний блок»).

У рамках кримінальної справи в грудні 2015 року ці вишки було заарештовано рішенням Печерського райсуду Києва, але на сьогодні вони перебувають під контролем влади РФ, яка анексувала ще навесні 2014 року півострів Крим.