Кабмін домовляється з МВФ про вартість газу: Гройсман обіцяє українцям "справедливу" ціну

Прем'єр-міністр виступає за усунення будь-яких корупційних проявів у формуванні ціни на газ. Він зазначив, що уряд має забезпечити систему захисту людей від можливого зростання ціни на газ.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за справедливе формування цін на газ в країні, яке не допускає жодних корупційних проявів у цій сфері.

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Про це він заявив журналістам під час брифінгу.

«Є питання, щоб вирівняти ціну комерційного газ і газу для населення, і ми працюємо з МВФ. Я з деякими питаннями не згоден, я вважаю, що має бути справедливе формування ціни в Україні, і ми повинні так побудувати ціну, щоб не було жодних корупційних проявів», - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що остаточна ціна має бути справедлива, і уряд повинен забезпечити систему захисту людей від можливого зростання ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Петра Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду, які передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості і витрат на транспортування.

Встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України і МВФ.

24 січня Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу.