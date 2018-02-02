Гройсман просить НКРЕКП пояснити, чому ціни на електроенергію постійно зростають

З 1 квітня 2018 року тарифи на електроенергію для низки обленерго зростуть на 5-11%.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не підтримує постійного зростання цін на електроенергію в країні і закликає Національну комісію, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, відзвітувати про причини їх підвищення.

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Про це він сказав під час брифінгу журналістам.

«Я не підтримую постійне зростання на електроенергію в країні, зокрема й для промисловості. Нам потрібно більше інформації, аргументів від Національної комісії з регулювання. Вони повинні обґрунтувати, чому вони піднімають ціни, яка вартість експорту в країні, яка вартість всередині країни, які вони бачать ціни в майбутньому», - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення з 1 квітня 2018 року тарифів на електроенергію для ряду обленерго на 5-11%.