Siemens скорочує випуск газових турбін, поки "Газпром" будує нові газопроводи – DW

На найбільшому для "Газпрому" експортному ринку - німецькому, будувати нові великі газові електростанції ніхто не збирається.

Німецький концерн Siemens радикально скорочує виробництво газових турбін, пояснюючи це відсутністю перспектив будівництва нових газових електростанцій в Європі.

Про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle. Відзначається, що очікування німецького концерну явно суперечать прогнозам та інвестиційним рішенням російського «Газпрому», який будує нові газопроводи, пояснюючи інвестиції у них зростаючими потребами європейської енергетики у природному газі.

Так, голова правління Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) коротко виклав позицію концерну 31 січня 2018 року в Мюнхені на річних зборах акціонерів. За його словами, в найближчі два-п'ять років в одній тільки Німеччині доведеться скоротити приблизно 3 тисячі робочих місць на виробництві устаткування для електростанцій, що працюють на викопних енергоносіях, тобто на нафті, вугіллі та газі.

Як підкреслив Кезер, це не чисто "сіменівська проблема", а результат структурних змін у світової електроенергетиці. Падіння глобального попиту на обладнання для електростанцій що працюють на викопній сировині склало понад 40 відсотків, ціни знизилися більш ніж на 30 відсотків.

"Особливо в Німеччині: тут практично більше немає попиту", - заявив глава Siemens.

Журналісти відзначають, що на найбільшому для "Газпрому" експортному ринку, німецькому, будувати нові великі газові електростанції, таким чином, ніхто особливо не збирається.

Нагадується, що зараз "Газпром" будує газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Як повідомляв УНІАН, "Ростех" і Siemens з літа 2017 року ведуть ряд судових спорів навколо поставок в окупований Крим турбін німецького виробництва в обхід санкцій Євросоюзу. Siemens в процесі вказувала, що дочірні компанії "Ростеха" порушили договір на поставку турбін, в якому було прописано заборону на постачання турбін в Крим.

Формально, "дочка" "Ростеха" , що купила турбіни у Siemens, перепродала їх іншій дочірній компанії, яка й поставила їх на півострів. Зокрема, Арбітражний суд Москви 10 січня відмовив концерну Siemens і його "дочці" - "Сіменс технології газових турбін" - у визнання договорів поставок обладнання недійсними і повернення турбін.

Нагадаємо, Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст "Газпром" і його партнери ведуть будівництво "Турецького потоку", який проходить дном Чорного моря, а також мають намір побудувати "Північний потік-2".