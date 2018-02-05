В Україні подвоїлася кількість сонячних електростанцій в приватних будинках

Загалом за останні три роки в Україні 3010 приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.

Близько 2 тисяч домогосподарств у 2017 році встановили на своїх будинках сонячні електростанції, що в два рази більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

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Зазначається, що за останні три роки в Україні 3010 приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт. Приватними домогосподарствами інвестовано в установку сонячних панелей майже 52 мільйона євро.

"Зокрема, в IV кварталі 2017 року, незважаючи на зимовий період, перевага "чистої" електроенергії віддали 687 домогосподарств, що на 30% більше порівняно з III кварталом 2017 року", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що домогосподарства, які встановили станції потужністю до 30 кВт в 2017 році можуть реалізовувати електроенергію за тарифом 18,09 євроцентів за кВт-год до 2030 року.

Переходити на "сонячну" електроенергію також допомагає влада на місцях. Зокрема, у Львівській області з обласного бюджету домогосподарства повертають 10% суми кредиту на сонячні панелі, а в Житомирській області - 20% суми кредиту. В Хмельницькому та Бродах (Львівська область) з міського бюджету відшкодовують 10% вартості робіт по встановленню сонячних електростанцій.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році законом України №514-VIII встановлено "зелений" тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив'язаний до курсу євро.

За січень-вересень 2017 року в Україні понад 1,2 тисячі сімей встановили на своїх будинках сонячні електростанції, що в півтора рази більше, ніж за весь 2016 рік.