В українських сховищах залишилося 12,3 мільярда кубів газу

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,4 мільярда кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 27 січня по 3 лютого скоротилися на 4,3%, або на 557 мільйонів кубометрів, до 12,269 мільярда кубометрів з 12,826 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 3 лютого зі сховищ відібрано 81,71 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.