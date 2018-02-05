Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР

12:45, 05 лютого 2018
Енергетика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж в інтерв'ю "РБК-Україна".

Говорячи про енергоринку, він зауважив, що були ситуації, коли іноземні компанії робили спроби вийти в український газодобувний сектор, зокрема British Petroleum, Shell та інші.

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Втім, за його словами, "їх дуже успішно і швидко витіснили з ринку".

"Де вони зараз? І це ганьба, тому що в України достатньо газу для того, щоб не імпортувати його і повністю покривати свої потреби в паливі. І якби Україна захотіла, то могла б стати експортером газу. Але для цього потрібно робити правильні кроки в напрямку формування ринку та його регулювання", - зазначив Маліж.

Він пояснив, що треба створювати умови для виходу інвесторів на цей ринок, адже вони можуть надати Україні технології, яких вона не має.

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Теги: #ЄБРР#імпорт газу в Україну#український газ