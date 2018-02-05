Україна має достатньо газу, щоб його не імпортувати - ЄБРР

У ЄБРР зазначили, що треба створювати умови для виходу інвесторів на цей ринок, адже вони можуть надати Україні технології, яких вона не має.

В ЄБРР вважають, що Україна має достатньо газу для того, щоб не імпортувати його і повністю покривати свої потреби в паливі.

Про це заявив керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж в інтерв'ю "РБК-Україна".

Говорячи про енергоринку, він зауважив, що були ситуації, коли іноземні компанії робили спроби вийти в український газодобувний сектор, зокрема British Petroleum, Shell та інші.

Читайте такожВ "Укртрансгазі" відзвітували, скільки газу викачали зі сховищ

Втім, за його словами, "їх дуже успішно і швидко витіснили з ринку".

"Де вони зараз? І це ганьба, тому що в України достатньо газу для того, щоб не імпортувати його і повністю покривати свої потреби в паливі. І якби Україна захотіла, то могла б стати експортером газу. Але для цього потрібно робити правильні кроки в напрямку формування ринку та його регулювання", - зазначив Маліж.

Він пояснив, що треба створювати умови для виходу інвесторів на цей ринок, адже вони можуть надати Україні технології, яких вона не має.