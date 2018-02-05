Скільки коштує "чорне золото": ціна нафти впала нижче $68 за барель

Brent подешевшав до $67,94 за барель, WTI дешевшав до $65,08 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються на тлі загального погіршення інвестиційних настроїв на фондових біржах по всьому світу, повідомляє Прайм.

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"Станом на 13:45 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,93%, до 67,94 долара за барель, березневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,57%, до 65,08 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"Зниження цін на нафту пов'язане із загальним погіршенням (інвестиційних, - ред.) настроїв... Глобальні фондові ринки перебувають під тиском, що підтверджує той факт, що різке зростання цін попереднього тижня було в основному забезпечене схильністю до ризику в інвесторів", - наводить видання The Wall Street Journal думку аналітика Commerzbank.

Різкий розпродаж, який розпочався на фондових біржах у п'ятницю, продовжилася в понеділок на тлі очікувань щодо прискорення інфляції в США, а також на тлі різкого зростання прибутковості державних облігацій.

При цьому трейдери продовжують побоюватися зростання видобутку нафти в США. За даними нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, опублікованими в п'ятницю, за підсумками що завершився 2 лютого робочого тижня кількість нафтових бурових установок у США збільшилася на шість штук, або на 0,8%, до 765 одиниць. При цьому кількість газодобувних установок скоротилося того ж тижня на сім, або на 3,7%, до 181 одиниці.

"Можливо, розпродаж на ринках цінних паперів був необхідним для того, щоб переконати нафтових "биків" в тому, що недавнє ралі (цін на нафту - ред.) недовговічне, особливо у світлі потенційно перенасиченого нафтою першого півріччя 2018 року", - додає у своєму коментарі виданню аналітик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).