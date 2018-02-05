Україна шукає партнера для управління ГТС - продовжила термін прийому заявок

14:42, 05 лютого 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Україна продовжила до початку березня строк прийому заявок від міжнародних газових компаній, які бажають взяти участь у конкурсі з відбору іноземного партнера для спільного управління українською газотранспортною системою і збереження рівня транзиту російського газу.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

«Україна продовжила строк прийому пропозицій від потенційних партнерів із управління ГТС до 1 березня 2018 року», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Раніше у держхолдингу заявили, що відділення ГТС у нову юридичну особу і залучення європейського партнера до її управління необхідне для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином, зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

У «Нафтогазі» очікують завершити процес відділення ГТС і залучити до її управління іноземного партнера в 2018 році. У січні цього року Кабмін відсторонив менеджмент «Нафтогазу» від процесу пошуку партнера, включивши до відповідальної робочої групи лише голову наглядової ради компанії Клер Споттісвуд.

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Теги: #сховища газу#реформа Нафтогазу#ГТС України