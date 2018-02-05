Можливе зростання цін на газ для населення: експерт розповів про наслідки

За словами експерта, зростання вартості газу для населення на 62% призведе до збільшення кількості сімей-субсидіантів з 9,6 до 11-12 млн. Таким чином, чотири з п'яти українських сімей залежатимуть від допомоги держави.

Зростання вартості природного газу для населення з 1 квітня цього року на 62% порівняно з нинішньою ціною призведе до збільшення кількості сімей-субсидіантів із 9,6 млн, зареєстрованих в 2017 році, до 11-12 млн.

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Таку думку висловив кореспонденту УНІАН директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, коментуючи опубліковану в ЗМІ інформацію про те, що проект фінансового плану національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» на 2018 рік містить положення про підвищення на 62% ціни газу для населення з 1 квітня.

«Минулого року за субсидіями звернулося 9,6 млн сімей. Якщо збільшити вартість газу, то це обов'язково потягне за собою тарифи на централізоване опалення і вартість газу для виробництва електроенергії на теплоелектростанціях. Ймовірно, що при збільшенні ціни за субсидіями звернуться не 9,6 млн сімей, а 11-12 млн сімей», - сказав він.

За словами Сергієнка, борги населення за газ становлять найбільшу частку в структурі загальної заборгованості за житлово-комунальні послуги.

«За минулий рік ця заборгованість збільшилася вдвічі. Очевидно, що населення не здатне платити за такими цінами», - зазначив експерт, додавши, що збільшення ціни на 62% призведе до того, що чотири з п'яти українських сімей залежатимуть від допомоги держави.

У прес-службі «Нафтогазу» повідомили, що фінплан компанії знаходиться на етапі розробки та узгодження з урядом, тому держхолдинг поки не може прокоментувати його складові.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого в ЗМІ було опубліковано лист Міністерства фінансів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в якому зазначаються ключові показники проекту фінплану «Нафтогазу» на 2018 рік.

У листі Мінфіну відзначається, що на сьогодні діє ціна 4 942 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, витрат на транспортування і маржі облгаз-збуту). Згідно з проектом фінплану, з 1 січня ця ціна повинна зрости на 17% (до 5776 грн за тис. куб. м), з 1 квітня - до 8030 грн за тис. куб. м (зростання на 62% порівняно з діючою ціною). Також передбачається зростання ціни з 1 жовтня 2018 року – до 8 530 грн за тис. куб. м.

У своєму листі Мінфін звертає увагу на відсутність економічних розрахунків (із зазначенням собівартості видобутку газу), які б пояснювали зростання цін на газ з 1 квітня 2018 року. Також відсутній аналіз впливу зростання цін на державний бюджет.