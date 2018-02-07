Ціни на нафту зростають за рахунок зниження запасів у США

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,76 відсотка до $67,37 за барель.

Ціни на нафту зростають вранці в середу за підтримки скорочення тижневих запасів сировини в США, а також за рахунок відновлення зовнішніх ринків.

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,76 відсотка до $67,37 за барель.

Ф'ючерсні контракти на американську легку нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $63,80 за барель, що на 0,65 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США знизилися на 1,1 мільйона барелів до 418,4 мільйони за тиждень до 2 лютого, тоді як аналітики передбачали зростання на 3,2 мільйона барелів.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика Міненерго США, що виходить сьогодні ввечері.

Серед факторів тиску на котирування аналітики, як і раніше, називають очікування подальшого зростання виробництва сировини в США.

Управління енергетичної інформації (EIA) переглянуло в бік підвищення прогноз обсягу нафтовидобутку в США в 2018-му і 2019 році. За розрахунками відомства, видобуток зросте до 10,59 мільйона барелів на добу в 2018 році, а в 2019-му досягне 11,18 мільйона барелів на добу.

Січневий прогноз передбачав зростання до 10,27 мільйона барелів на добу в 2018 році і 10,85 мільйона барелів на добу в 2019 році.