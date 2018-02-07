Укренерго влаштовують запропоновані НКРЕКП ставки RAB-регулювання

«Укренерго» за умови переходу на RAB-регулювання з нормою доходності 12,5% зможе залучати кредитні кошти і збільшити виплати дивідендів на користь держави.

Національна енергетична компанія «Укренерго» за умови переходу на RAB-регулювання з нормою доходності 12,5% зможе залучати кредитні кошти і збільшити виплати дивідендів на користь держави. Про це зазначив в.о. голови правління компанії Всеволод Ковальчук.

«Укренерго» ставка на нові, новостворені активи на рівні 12,5% відсотків влаштовує, тому що ми як державна компанія залучаємо фінансові ресурси у 100% випадків у міжнародних фінансових інституцій під державні гарантії. Відповідно, ця ставка є для нас абсолютно достатньою», -- зазначив керівник.

Разом з тим він зазначив, що без держгарантій за такої норми дохідності залучати кредитні кошти було би проблематично.

«Для того, щоб стимулювати реальний прихід нових інвестицій в енергетичний сектор ставка на нову базу активів має бути однозначно вище, ніж поточні ставки кредитів», -- сказав Ковальчук.

Питання ставки на стару базу активів він назвав дискусійним, але прийнятним для «Укренерго».

«Враховуючи, що ми є власність держави, і платимо дивіденди на користь держави, то автоматично випливає, що значення будь-якої ставки активів вище нуля дасть додатковий прибуток нашому власнику. Відповідно, інтереси держави як власника однозначно – чим більше ця ставка, тим вони будуть в кращому вигляді задоволені», -- зазначив Ковальчук.

За його словами, Укренерго ще не прийняло остаточного рішення щодо дати переходу на RAB-регулювання.

«Очікуємо, як завершаться пілотні перші переведення для перших обленерго, чим закінчиться дискусія стосовно ставок. Після того будемо приймати остаточне рішення. У будь-якому разі плануємо переходити не пізніше 1 січня 2019 року. Але це наші плани, остаточне рішення буде приймати регулятор», – сказав Ковальчук.

Він зазначив, що у Укренерго є достатня кількість затверджених інвестиційних проектів, для фінансування яких могли би бути використані кошти тарифу.

«Але в той же час у нас є певні організаційні наприклад моменти: НКРЕКП закладає певні запобіжники так, щоб інвестпрограми виконувалися і не було не використання коштів за призначенням, щоб у попередньому періоді до того, як компанії перейдуть на стимулююче тарифоутворення, вони мають продемонструвати показник виконання інвестпрограми не нижче ніж 99%. І цей показник не витримується точно нашою компанією», – сказав він.

Раніше про перехід на RAB-регулювання заявили "Чернігівобленерго", "Львівобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Сумиобленерго". Також про відповідні плани заявляв керівник "Хмельницькобленерго" (контрольний пакет акцій належить державі).

Нагадаємо, в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постанова набула чинності з 10 січня.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).