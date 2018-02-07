"Нафтогаз" хоче почати закупівлю російського газу вже в березні

У держкомпанії сподіваються, що зможуть вже в березні цього року почати закупівлі газу в "Газпрому".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу за контрактом купівлі-продажу газу планує почати закупівлі газу у російського газового монополіста компанії "Газпром" вже в березні цього року, повідомив журналістам голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"Ми провели кілька раундів переговорів. У нас є документ, який, за нашими оцінками, близький до того що, буде підписаний. Ми сподіваємося протягом цього місяця імплементувати рішення (Стокгольма – УНІАН) у частині контракту купівлі-продажу. Ми сподіваємося, що це нам дасть можливість вже в березні цього року почати закупівлі газу у "Газпрому", - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 мільярда кубометрів. Імпорт газу для вітчизняних потреб здійснюється тільки з території європейських країн.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів.

Також арбітраж знизив обсяг газу, який "Нафтогаз" в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у "Газпрому", з 52 до 5 мільярдів кубометрів на рік. Коментуючи це рішення, президент Петро Порошенко сказав, що Україна готова відновити постачання природного газу з Росії тільки за умови, що вони будуть дешевими, чесними і некоррупционными.

За словами Коболєва, ціна майбутніх закупівель газу у "Газпрому", згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, буде "привабливою".