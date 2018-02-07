"Нафтогаз" дав прогноз з якими запасами газу Україна закінчить опалювальний сезон

В держкомпанії прогнозують, що Україна вийде з опалювального сезону 2017/2018 років із запасами газу в ПСГ обсягом 8-9 мільярдів кубометрів.

Україна вийде з опалювального сезону 2017/2018 років орієнтовно із запасами газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) обсягом 8-9 мільярдів кубометрів, повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"Якщо погода буде така, як ми очікуємо, то ми вийдемо (з опалювального сезону – УНІАН) в проміжку 8-9 мільярдів кубометрів газу в сховищах", - сказав Коболєв.

Він також зазначив, що в лютому 2018 року "Нафтогаз" не імпортує газ, імпорт здійснюють лише приватні компанії.

"У нас є запаси, які ми закупили влітку за хорошою ціною", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 27 січня по 3 лютого скоротилися на 4,3%, або на 557 мільйона кубометрів, до 12,269 мільярда кубометрів з 12,826 мільярда кубометрів.