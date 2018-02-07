Стокгольмський арбітраж винесе рішення по транзиту газу наприкінці лютого – Коболєв

Згідно з транзитним контрактом, який був укладений в 2009 році, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубів газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" вимагає в суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма винесе рішення по справі між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз україни" і російським газовим монополістом "Газпром" за контрактом на транзит газу в кінці лютого, повідомив журналістам голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"У нас нещодавно була комунікація з трибуналом (Стокгольмським арбітражем – УНІАН). Зараз, як нам відомо, трибунал пише остаточне рішення. Нам повідомили, що до кінця лютого, тобто до 28 лютого, ми маємо отримати рішення по транзиту", - сказав він.

При цьому Коболєв озвучив додаткову інформацію, зазначивши, що очікування за рішенням позитивні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю Україною російського газу.

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів.

Згідно з транзитним контрактом, який був укладений в 2009 році, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів в рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" вимагає в суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.