Американська Oracle посилила санкції проти нафтогазового сектора Росії - ЗМІ

Компанія є другим у світі після Microsoft найбільшим виробником програмного забезпечення та великим постачальником серверного обладнання.

Американська корпорація Oracle посилила умови надання своїх продуктів (програмного забезпечення) і послуг для російських клієнтів, що працюють в нафтогазовому секторі, і включені до санкційного списку США, пише Комерсант із посиланням на лист компанії від 12 січня поточного року.

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Oracle є другим у світі після компанії Microsoft найбільшим виробником програмного забезпечення для компаній і великим постачальником серверного обладнання.

Корпорація попередила клієнтів з числа російського бізнесу про дотримання нових санкційних вимог влади Сполучених Штатів, які спрямовані на замовників нафтогазового сектора російської економіки.

Мова йде про заборону на надання, експорт або реекспорт товарів, послуг і технологій в підтримку глибоководної і арктичної шельфової розвідки, видобутку і сланцевих проектів, які мають потенціал нафтовидобутку в разі, якщо в них залучені особи або особа, яка підпадає під дію директиви №4.